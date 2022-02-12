بلدية سرت تعلن دعمها للحكومة الجديدة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكدت بلدية سرت، على دعم ما جاء في جلسات مجلس النواب بخصوص وضع خارطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المُحدد بعد أربعة عشر شهراً من تاريخه.

واقترح المجلس البلدي في بيان له الجمعة. أن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة بمدينة سرت لما لها من دور تاريخي في توحيد الصف.

وأشاد المجلس البلدي “بما خلصت إليه جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م. بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”. لافتا أنه “توسم فيها الخير تجاه ليبيا عامة ومدينة سرت خاصة ولكن للأسف الشديد لم تكن في مستوى”.

وأوضح المجلس البلدي أنه يؤيد ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب المنعقدة في 10 فبراير 2022 بشأن اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

واختتم المجلس بيانه قائلا: “نأمل أن تكون هدة الحكومة ليبية بدون أجندات خارجية وبرعاية مجلسي النواب والدولة”.