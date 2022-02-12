السيسي وماكرون يتفقان على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمساعدة الليبيين لاستعادة استقرار بلادهم

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في مدينة بريست مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الرئيس ماكرون ثمن الجهود المصرية بقيادة السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره.

وأشار المتحدث الرسمي بأن الرئيسين توافقا حول تضافر الجهود المشتركة لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب.