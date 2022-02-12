المريمي: أمام فتحي باشاغا 15 يوماً لتشكيل الحكومة

أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي، عدم عقد جلسة للنواب هذا الأسبوع، وأن جلسة الأسبوع المقبل ستعلن عنها رئاسة المجلس.

أضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أن فتحي باشاغا لديه أسبوعان لتشكيل حكومته ومن ثم تعقد جلسة لمنحها الثقة من عدمها، على حد تعبيره.