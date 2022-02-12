عمران: إجراءات مجلس النواب تهدف لضرب المسار الدستوري

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 February, 2022

أكدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران أن اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة وإقرار التعديل الدستوري الثاني عشر لا يعدو أن يكون قفزة في الهواء ستؤدي إلى تعميق الأزمة في ليبيا وزيادة الانقسام.

وبينت عمران في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن إجراءات مجلس النوات تهدف لضرب المسار الدستوري وتعطيل الانتخابات والتمديد للأجسام الحالية .

واعتبرت عمران أن رفض حكومة الوحدة الوطنية اعتماد حكومة الاستقرار سيخلق مؤسسة موازية سيكون لها نتائج سلبية على المدى المنظور قد تصل لإعادة الاحتراب إلى الواجهة من جديد.