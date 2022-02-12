تسجيل 5 حالات إصابة بـ«كورونا» في الجنوب

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الجمعة، في الجنوب.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل عشر عينات أمس الجمعة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية خمس منها، فيما تأكدت إصابة خمس أخرى.

وتوزعت الحالات على رجلين وثلاث نساء، منها حالتان في سبها وحالتان في وادي الشاطئ، وحالة في أوباري، ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن معظم مناطق غرب ليبيا تشهد ارتفاعًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، المسجلة أسبوعيًّا.

– مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا

وبحسب التقرير الأسبوعي للمركز، الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 فبراير، ارتفع عدد المناطق المسجلة لأكثر من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن في أربع مناطق هي: مصراتة والمنطقة الغربية والجفارة ونالوت، في حين لا تزال منطقتا طرابلس والمرقب تسجلان أعلى معدلات إصابة بأكثر من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأشار التقرير إلى استمرار انحسار الموجة الرابعة عن معظم دول العالم تباعًا بحسب تاريخ انتشارها فيها واستمرار انتشارها في منطقة شرق المتوسط، مع تباطؤ انتشار المرض في الجمهورية التونسية، واستقرار الوضع الوبائي في معظم الولايات التونسية.