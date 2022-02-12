مكافحة الأمراض يوجه بعودة تطبيق الإجراءات الاحترازية في البلاد

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية؛ لضمان الالتزام بها.

ودعا المركز في تقريره الوبائي إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية، موجها للاستمرار في حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل المراكز الثابتة؛ للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

ودعا المركز إلى استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل؛ لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية ودعم برامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

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