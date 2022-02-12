في 17 فبراير سنعلن عن خطة “عودة الأمانة للشعب” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن 17 فبراير سيكون موعدا للإعلان عن خطة “عودة الأمانة للشعب”، بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن تجرى الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد.

وجاء ذك في كلمة له في ملتقى أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين.

وقال الدبيبة في كلمته: ” الانتخابات السريعة هي الحل ولا للتمديد”. وأضاف: أن “طبقة سياسية سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار. وهي الوجوه نفسها الذين يتحاربون ثم يتقاسمون الغنيمة”.

ووصف الدبيبة ما حدث في البرلمان خلال جلسة الخميس بأنه عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة.

وكان قد كلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس “بالإجماع”.