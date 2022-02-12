مصر: لا حلول عسكرية للأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت أنه لا حلول عسكرية للأزمة الليبية مبينا أن مصر على اتصال مستمر مع جميع الأطراف في ليبيا لتعزيز الاستقرار هناك.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في العاصمة المصرية القاهرة “نتفاعل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي“.

وحول اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا عن عبد الحميد الدبيبة أكد شكري أن “ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات”.

وأشار شكري إلى استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين لوضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة.