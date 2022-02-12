“عودة الأمانة للشعب”: خطة يكشف عنها الدبيبة.. وسيُعلنها في 17 فبراير

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إنه باشر مشاورات مع عدد من الأطراف المحلية لإقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور عبر خطة أسماها “عودة الأمانة للشعب”.

وأضاف “الدبيبة”، في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل برقدالين، أن خطته سيجري الإعلان عنها في السابع عشر من الشهر الجاري، داعيًا جميع الليبيين للخروج والمطالبة بحقهم في إجراء الانتخابات، معتبرًا أن السبيل للمصالحة والسلام يكمن في الانتخابات وعدم التمديد للأجسام التشريعية.

وأشار إلى أن ليبيا استحوذت، خلال السنوات الماضية، عليها طبقة سياسية تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال، لافتًا إلى أن الحروب في ليبيا تختلف ولكن المسؤولين عنها الوجوه والأسماء نفسها.

وأثنى الدبيبة على جهود المجلس الرئاسي فيما يتعلق بملف المصالحة وذلك من خلال إصداره لعدد من الإجراءات التنظيمية والقانونية وعقده لقاءات موسعة وهو ما سيكون عاملاً مساعدًا لجهود الأعيان والمشايخ بالبلديات في هذا الشأن، مؤكدًا على أن الرئاسي وحكومة الوحدة يدعمان هذا الملف ومستمرين في ذلك بكل الإمكانيات.

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