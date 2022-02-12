الدبيبه: سمعت صوتكم بوضوح – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت إنه سمع بوضوح صوت أهالي منطقة الرقدالين والمنظمين لملتقى المصالحة الوطنية”.

وشكر الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أهالي منطقة رقدالين والمنظمين لملتقى المصالحة الوطنية على حسن الاستقبال والتنظيم” قائلا “سمعت صوتهم بوضوح، نعم للمصالحة نعم للانتخابات لا للتمديد”.

وأكد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى أعيان وحكماء وعمداء الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين أنه استحوذت على ليبيا خلال السنوات الماضية طبقة سياسية تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال، مشيرًا إلى أن الحروب في ليبيا تختلف ولكن المسؤولون عنها نفس الوجوه والأسماء.

وأضاف الدبيبة أنه باشر في التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لإقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور عبر خطة أسماها عودة الأمانة للشعب والتي سيعلن عنها يوم السابع عشر من فبراير داعيًا الشباب والشابات والصغار والكبار في الشرق والغرب والجنوب للخروج والمطالبة بحقهم في إجراء الانتخابات.

وأشار الدبيبة إلى أنه لا وجود لدولة ليبيا بدون مصالحة حقيقية بين أبناء الشعب الليبي، مبينا أن الأعيان والمشايخ والبلديات هم النواة الحقيقية للمصالحة، وأثنى على الجهود المبذولة في هذا الملف الحساس.