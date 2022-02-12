باشاغا يعقد لقاءات عدة.. تحضيرًا لتشكيل حكومته

قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن رئيس الحكومة المسمى من مجلس النواب فتحي باشاغا، سيبدأ غدًا سلسلة مشاورات لاختيار وزراء حكومته، مشيرةً إلى أن باشاغا سيجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لبحث العمل في ظل التعديل الدستوري، وتنفيذ خارطة الطريق بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وأضافت الصحيفة، بحسب مصادرها، أن باشاغا سيجري أيضًا مشاورات مع عدد من صانعي القرار السياسي والفعاليات الاجتماعية والأمنية والعسكرية في طرابلس ومصراتة وبنغازي، في سبيل تحقيق التوافق حول برنامج حكومته للمرحلة المقبلة، والذي يتوقّع أن يعرضه على مجلس النواب في جلسة نيل الثقة خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.

كما يُنتظر أن يعقد باشاغا اجتماعات عدة مع ممثلي المنطقتيْن الشرقية والجنوبية لاختيار نائبيْن له عن إقليميْ برقة وفزان، وأيضًا لاختيار الوزراء ووزراء الدولة، بما يضمن تشكيل حكومة متوازنة من حيث التمثيل.

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