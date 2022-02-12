سبها: دورات تدريبية لدمج ذوي الإعاقة في المدارس

أطلق مكتب شؤون التربية والتعليم بسبها سلسلة دورات تدريبية للمرشدات النفسيات والأخصائيات الاجتماعيات، حول إدماج ذوي الإعاقة في المدارس العامة بالمدينة؛ بهدف إكسابهن مهارات التعامل والتواصل مع الأطفال من ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج بشكل صحي يؤثر إيجابا على العملية التعليمية.

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