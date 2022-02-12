وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن لا ننشغل بالأحداث الأوروبية عن ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك”، إن ليبيا لعبت دورا هاما خلال حوارها مع نظيرها المصري سامح شكري اليوم السبت.

وأضافت “بيربوك” في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن ألمانيا ومصر تبذلان الجهود من أجل التطورات السلمية، ونرى أن الأمم المتحدة لعبت دورا مركزيا.

وتابعت الوزيرة الألمانية: “أكدنا على أهمية المبعوث الخاص للأمم المتحدة ودعمها وليس أن تتراجع هذه الأهمية بالنظر إلى النزاعات الأخرى خاصة بالنظر إلى ما يحدث الآن في أوروبا أن تتراجع أهمية ليبيا بل يجب أن نبقي على هذا التركيز وأن نكثف الحوار السياسي”.