السفارة البريطانية: على جميع الأطراف المحافظة على استقرار ليبيا 

أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن تأييدها لبيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن ضرورة اختيار رئيس الحكومة بطريقة شفافة وتوافقية واعتبار الاستقرار والانتخابات أولوية.

ودعت السفارة البريطانية في تغريدة على “تويتر” جميع الأطراف والمؤسسات لحماية الاستقرار كأولوية قصوى.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش دعا في بيان أمس الجمعة، كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة.

وذكّر غوتيريش «كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية، في أسرع وقت ممكن، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية».