انتشال مخلفات حرب ورأس صاروخ «سكود» في الساعدية والجفارة

كشف جهاز المباحث الجنائية، انتشال مخلفات حرب من بئر زراعية بإحدى المزارع في منطقة الساعدية، ورأس صاروخ سكود بمزرعة في الجفارة.

ولفت الجهاز، في بيان اليوم، إلى استمرار فريق مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، في إزالة الألغام والمتفجرات، بمنطقة الجفارة ضمن حملة مكثفة وعلى نطاق واسع.

وأوضح الجهاز أن انتشال مخلفات الحرب من البئر الزراعية، جاء بعد ورود بلاغ من مالك المزرعة.

«الهندسة العسكرية» تزيل مخلفات حرب في عين زارة

وبحسب البيان، عثر الفريق على غلاف رأس صاروخ «سكود» بمزرعة مواطن بمنطقة أولاد صالح بالجفارة، وتعامل مع هذه المخلفات «بكل فنية»، ونقلها وتخزينها بالمكان المخصص لهذه المخلفات لحين التخلص منها، وفق البيان. وأواخر ديسمبر الماضي، أعلنت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، إزالة مخلفات حرب بمنطقة عين زارة، بعد تلقي بلاغ من مواطنين، عن وجود قذيفة طيران.