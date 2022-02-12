انتشال متفجرات ومخلفات حربية في الجفارة

تمكن فريق مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، من انتشال بعض مخلفات الحرب من بئر زراعية بإحداى المزارع بمنطقة الساعدية، بعد ورود بلاغ من مالك المزرعة.

وأوضح الجهاز في بيان، أن الفريق تمكن أيضاً من العثور على غلاف رأس صاروخ سكود، بمزرعة مواطن بمنطقة أولاد صالح بالجفارة، مشيراً إلى التعامل مع هذه المخلفات بشكل مُتقن، حيث تم نقلها وتخزينها بالمكان المخصص لهذه المخلفات إلى حين التخلص منها.

يُذكر أن وزارة الداخلية شكّلت فريقاً خاصاً تابعاً لجهاز المباحث الجنائية بالجفارة، يتولى إزالة المتفجرات ومخلفات الحروب التي أدت لضحايا بين المدنيين في المنطقة التي شهدت نزاعاً مسلحاً.

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