وزير الخارجية المصري: ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده على اتصال مستمر مع كافة الأطراف في ليبيا لتعزيز الاستقرار هناك، مشيرا إلى التفاعل مع الشركاء الدوليين للوصول لانتخابات تأتي بحكومة منتخبة وشرعية.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي، جمعه بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك في القاهرة اليوم السبت، “نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار في ليبيا”، لافتا إلى تفاعل مصر مع شركائها الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي​​​.

وأشار شكري إلى “استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين من أجل توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة”.

وشدد شكري على دعم مصر للتوافق الليبي – الليبي، مؤكدا أن حل القضية يرتكز على التوافق بين الأشقاء في ليبيا.

وحول تعيين البرلمان الليبي رئيس حكومة جديدا، أكد وزير الخارجية المصري أن ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن ليبيا حازت، في حوارنا الثنائي، على اهتمام كبير، مؤكدة أن مصر وألمانيا تبذلان جهدهما من أجل الوصول إلى الحلول السلمية.

وأضافت بيربوك “نرى أن الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعبا دورا مركزيا”، مستطردة “أكدنا خلال الحوار على أهمية التركيز على دور المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ودعمها لحل الأزمة هناك”.