البيوضي: أدعو للعودة للاتفاق السياسي وانتخابات يونيو 2022

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن صفقة السلطة الموازية ستتجه للتفكك ولن تحرز تقدما ملموسا في وقت قريب، وتنفيذ بنودها من طريق السكة.

وتابع البيوضي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” إن لم يكن مستحيلا فهو محفوف بالمخاطر، وحرصا على الحلول السلمية أدعو للعودة لاتفاق سياسي بموجبه نذهب لانتخابات في يونيو 2022، وليحتكم الجميع لإرادة الليبيين، نعم للانتخابات”.

وقبل أيام، كلف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رؤساء هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية، ومديري شركتي المدار وليبيانا، بتنفيذ ورشة عمل موسعة لتوضيح الخطوات الفنية والتقنية للتصويت الإلكتروني للمواطنين.

وقال الدبيبة في تعليماته التي أرسلها لتلك الجهات:” فى إطار قيام حكومة الوحدة الوطنية بدورها فى دعم إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور والاستفادة من التقنية فى عدد من الإجراءات ذات العلاقة وأهمها عملية التصويت الإلكتروني عليه فأنتم تكلفون بتنفيذ ورشة عمل موسعة لتوضيح الخطوات الفنية والتقنية الواجب اتباعها من قبل المواطنين وسلامة ودقة تنفيذ التصويت الإلكتروني وكافة الإجراءات البديلة والعملية بالخصوص”