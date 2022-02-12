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أعيان مصراتة يرفضون الزج بمدينتهم في الصراعات السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر أعيان وقادة ونشطاء من مصراتة، بياناً أكدوا فيه رفضهم الزج باسم المدينة في الصراعات السياسية، ودعمهم تسمية رئيس للحكومة يوفر الخدمات ويوحد البلاد ويقودها للاستحقاق الانتخابي.

وأكد البيان على تأييد كفة الخطوات المتخذة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وترسيمهما لخارطة سياسية توافقية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.

كما شدد أعيان وقادة المدينة على أن مصراتة أبعد ما يكون عن الصراعات والتصادمات، وأن اختلافها مهما اشتد ليس خلافاً.

ويأتي ذلك بعد تداول نسخ لبيانات عديدة منسوبة لجهات مدنية وعسكرية في المدينة، مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، رداً على تكليف فتحي باشاغا بتكليف حكومة جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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