“لنقي”: عدم إجراء الانتخابات يفاقم أزمة الشرعية السياسية

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إلى إجراء الانتخابات أولا لحل أزمة الشرعية السياسية.

وقالت لنقي في تغريدة على “تويتر”: “‏على مدار العام الماضي ، قاتلنا من أجل إجراء انتخابات وطنية وفقًا لخارطة الطريق ملتقى الحوار السياسي”.

وأضافت: “كما حذرنا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إدراكا منا أن أزمة الشرعية السياسية ستتفاقم بعد 24 ديسمبر”، وتابعت: “ما زلت اليوم أدعو إلى انتخابات مبكرة حسب مؤتمر برلين”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن عن رفضه تسليم السلطة لفتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فيما دعت الأمم المتحدة إلى التوافق بين الأطراف.