الخارجية الليبية توصي رعاياها في أوكرانيا بمغادرتها

أوصت وزارة الخارجية الليبية المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها اذا ماكان هناك خطر على سلامتهم .

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنّها “توصي جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ماكان هناك خطر على سلامتهم ، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً ، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة “.

ونبهت الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن .

منوّهةً إلى أنه “بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية بكييف على الرقم التالي 00 380 (44) 238 60 70، لأي ظرف طارئ”.