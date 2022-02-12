عبد العزيز: الدبيبة لن يتراجع ولن يسلم إلا لحكومة منتخبة والبرلمان لا يملك شرعية ويجب اسقاطه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن عبد الحميد الدبيبة لن يتراجع ولن يسلم إلا لحكومة منتخبة.

عبد العزيز أضاف خلال برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “هؤلاء لن يدخلوا طرابلس إلا على جثتنا وحكومة الوحدة الوطنية لن تسلم إلا لحكومة منتخبة اما البلطجية البرلمان ومجلس الدولة لن يحكمونا ويستمروا في الحكم”.

ووصف ما حدث في جلسة مجلس النواب بـ”المهزلة”، معتبراً أن البرلمان لا يملك شرعية ويجب اسقاطه ومن لم يخرج لإسقاطه لا يلوم إلا نفسه فالشرعية فقط للشعب الليبي بحسب قوله.

كما تابع: “موعدنا بالساحات والميادين لاسقاط هذه الاجسام ومحاسبتهم وبإذن الله نجدهم بالأغلال” بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

ما يحدث هو حرب في المنطقة الغربية وهذا ما يريدونه وهذا مخطط له منذ 2016 عندما دخل السراج. الذي له الشرعية الكاملة هو الشعب، لا أحد كان يتخيل أن فتحي باشاآغا يتحالف مع خليفة حفتر وهذه التحالفات هشة جداً.

كثير من المشايخ في المنطقة الشرقية والذي يظنون أنفسهم مشايخ عندما التقوا مع صدام حفتر ووضحوا له ان ابنائهم قتلوا، قال نحن اسياد البلاد وباشاآغا لأنه لم يرضى أحد أن يقوم بالدور ويكون جسر لنا للوصول لطرابلس.

علي التكبالي الجميع يعلم من هو ولن اقول من هو ولكن يكفي ان اقول عنه ابو جهل! خرج وصرح قال لا اقبل بباشاآغا لكنه مادام متحالف مع حفتر الامور في السليم. عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، قال كلمة خطيره هناك اشتراطات على رئيس الحكومة ان ينفذها، أول شيء سحب سلاح البركان لانهم هم من وقفوا ضد العدوان على طرابلس. فبراير فيها الكثير من الثوار ظلموا ولكنهم لازالوا على المبدأ وراسخين لأن هدفهم الدفاع عن مباديء وقيم ثاروا من أجلها في 2011 وبذلوا الغالي والنفيس وهم ليسوا مرتزقة، ومبادئهم البوصلة التي تحركهم.

وتعليقاً على تصريحات أحمد المسماري الذي منذ هزيمته من قبل جيش البركان لم نعود نراه ولكن في كلمة خطيره قالها العمل مع جهات نظامية أمنياً وعسكرياً أي ما نراهم الآن كلهم جيش البركان وكتائب مصراتة والزاوية وطرابلس الحرب عليكم سترونها، نسجل الآن في التاريخ الاغتيالات والمفخخات وهذا كلام المسماري والجهات التي يقصدها القيادة العامة والجهات الأمنية التي تشتغل الآن في المنطقة الشرقية التي ترقدهم من المغرب غير ذلك ليسوا معترفين بأي جهة. السؤال الذي يسأله كل عاقل مالذي تغير؟ هل انتم تغيرتم؟ بالعقل كما قال المفتي أما الطرف الثاني تغير وهذا ما جعل باشاآغا يغير موقفه، البوصلة والمسطرة ضائعة والشبق للسلطة يغير أي شيء. أما باشاآغا تغير أو حفتر أو حتى الاثنين معاً. الطرف الثاني بياناتهم واضحة وصدام حفتر وتصريحاته في مجالسه الخاصة واضحة، مصراتة ١٠٠٪؜ حتى من يؤيد باشاغا يعرفون ان المخطط عبارة عن كوبري، لم أناقش أي شخص يقول غير هذا الكلام. عقيلة صالح قال نرقص في الغرب ومتأكدين من هذا الكلام.

المسماري كان يقول إن باشاآغا تركي! مالذي تغير؟ الامور واضحة جداً وبإذن الله لن يحكموا ليبيا ولن يدخلوا طرابلس. من يدعون انهم فبرايرين ودافعوا عن طرابلس رأيناهم اليوم! ورأينا المسماري ماذا قال.

أما بشأن كلمة عبد الحميد الدبيبة فالأمم المتحدة قالت لا نعترف إلا بحكومة الدبيبة وكثير من السفارات وتركيا كذلك. ما سمعناه انه لن يتراجع ولن يسلم إلا لحكومة منتخبة وكلامه واضح عن الطبقة المهيمنة وهذا صحيح، كلمته موفقة جداً والمظاهرات خرجت اليوم الجمعة ولن يدخلوا طرابلس إلا على جثتنا وحكومة الوحدة الوطنية لن تسلم إلا لحكومة منتخبة اما البلطجية البرلمان ومجلس الدولة لن يحكمونا ويستمروا في الحكم، قولاً واحداً.

التعديل الدستوري 12 الذي يتلاعبون به وتشكيل لجنة من الخبراء وغيرها بالتقاسم مع مجلس الدولة الذي بعث لهم الورقة موقعه وقبل شهر في قاعة البرلمان وعقيلة صالح بنفسه قال لا وجود له لدينا ولا توجد لنا علاقة فيه. خيار الشعب لجنة الـ 60 يريدون ان يفوتوه، لجنة منتخبة وللأسف مجلس الدولة الذي كان في المؤتمر الوطني 2012 على ان تنتخب لجنة الـ 60 الآن بعد 10 سنوات يرجوا للمربع الأول! لا يوجد احترام للذات والنفس! عقيلة يقترح مقترح وهم يمشوا معه! مضحكة يتلاعب بهم عقيلة كمسرح العرائس وهم رضوا ان يكونوا في هذا الموقف.

ما حدث في جلسة مجلس النواب مهزلة لأنه يعرف ان هناك قابلية للإستحمار لذلك يعاملهم من خلال هذه النظرية! نسخة من المؤتمر الشعبي ايام القذافي! شيء لا يصدق! هؤلاء لا يهمهم لأن هذه عقلية الزريبة لا يمكن ان يصدق الموضوع ويمر حتى لو اردت تعديل دستوري هناك صناديق وطرق في الديمقراطيات المحترمة. تخيلوا ليبيا بعد الثورة والرجال والدماء يحدث فيها هكذا! عندما نقول إن البرلمان لا يملك شرعية ويجب اسقاطه ومن لم يخرج لإسقاطه لا يلوم إلا نفسه، الشرعية فقط للشعب الليبي.

هل ما يحدث يمكن السكوت عليه؟ في جمهوريات الموز لا يسمح بالمهازل هذه أن تمر. موعدنا بالساحات والميادين لاسقاط هذه الاجسام ومحاسبتهم وبإذن الله نجدهم بالأغلال.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

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