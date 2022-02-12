المشري: مجلس النواب هو المخول بتغيير الحكومة والدبيبة يشن حملة ممنهجة ضد مجلسي النواب والدولة بعد تحقيق التوافق

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ان تغيير الحكومة ليس أمرا جديدا لان مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفق القرار رقم 1 الذي نص في مادته الثانية على ان مدة الحكومة تنتهي في 24 من ديسمبر وفق نص قانوني صريح حدد مدة ولايتها.

وأكد المشري، في كلمة متلفزة، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على فتح الترشح للسلطة التنفيذية وفق شروط محددة منها ان يتحصل المترشح على 30 تزكية من المجلس الاستشاري للدولة و 40 تزكية من مجلس النواب.

وأوضح بأن فتحي باشاغا تحصل على أكثر من العدد المطلوب من التزكيات في حين لم يتحصل خالد البيباص ومرشح آخر على العدد المطلوب من تزكيات مجلس الدولة.

وقال المشري أن “مجلس النواب هو المخول بتغيير الحكومة وانه لا يوجد نص قانوني في الإعلان الدستوري يقول ان للمجلس الرئاسي الحق في تغيير رئيس الحكومة كما يدعي رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الحميد الدبيبة”، مبدياً استغرابه من تصريحات الدبيبة وادعاءه.

وقال المشري أنه يستهجن الحملة الممنهجة التي يقودها رئيس حكومة تسير الاعمال عبد الحميد الدبيبة ضد مجلسي النواب والدولة خاصة بعد ان حققا مطالب الشعب بإيجاد التوافق والوصول الى حلول مرضية وتقاربا بشكل كبير.