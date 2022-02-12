وزير الخارجية المصري: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن “القاهرة” تدعم الحل الليبي الليبي وحل هذه القضية يجب أن ترتكز على التوافق لكافة الليبيين حول المسار المستقبلي.

وشدد شكري في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، من القاهرة اليوم السبت، على ضرورة تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات، وقال: مجلس النواب اضطلع بمسؤليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار.

وأضاف: “بالتأكيد ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع الشركاء الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل وتوحد مؤسساته وتضطلع هذه المؤسسات بشضكل كامل في توفير الخدمات وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأراضي الليبية ومقدراتها”.

وتابع الوزير المصري: “سنستمر في التفاعل مع المبعوث الأممي والشركاء الدوليين وبالتأكيد مسار برلين 1 و 2 واجتماع باريس وضع التوافق الدولي والرؤية لكيفية الخروج من هذه الأزمة، ووصلنا إلى مرحلة لا بد من تنفيذ فيها كل المخرجات التي تتسق في الأساس مع رؤية الأشقاء في ليبيا”.