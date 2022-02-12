في تداولات مطلع الأسبوع.. الدولار يصعد أمام الدينار

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، مع عودة التعاملات في السوق السوداء اليوم السبت.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة في سوق المشير بطرابلس بــ 4.92دنانير، مسجلاً ارتفاعاً قدره قرشان، بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 4.93دنانير، بينما سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو 5.48دنانير، بارتفاع قدره 3 قروش.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد ارتفعت قيمة الدينار التونسي الذي بلغت قيمته 1.66دينار، أمام نظيره الليبي، فيما استقرت قيمة الليرة التركية عند 36 قرشا.

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