المشري الدبيبة يشن حملة ممنهجة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إن تغيير الحكومة ليس أمرا جديدًا. لأن مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفق القرار رقم 1. الذي نص في مادته الثانية على أن مدة الحكومة تنتهي في 24 من ديسمبر وفق نص قانوني صريح حدد مدة ولايتها.

وأكد المشري، في كلمة متلفزة، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على فتح الترشح للسلطة التنفيذية وفق شروط محددة. منها أن يتحصل المترشح على 30 تزكية من المجلس الاستشاري للدولة. و 40 تزكية من مجلس النواب.

وأوضح بأن فتحي باشاغا تحصل على أكثر من العدد المطلوب من التزكيات. في حين لم يتحصل خالد البيباص ومرشح آخر على العدد المطلوب من تزكيات مجلس الدولة.

وقال أن مجلس النواب هو المخول بتغيير الحكومة، وأنه لا يوجد نص قانوني في الإعلان الدستوري يقول إن للمجلس الرئاسي الحق في تغيير رئيس الحكومة. كما يدعي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة”، مبدياً استغرابه من تصريحات الدبيبة وادعاءه.

واستهجن المشري الحملة الممنهجة التي يقودها الدبيبة ضد مجلسي النواب والدولة خاصة. بعد أن حققا مطالب الشعب بإيجاد التوافق والوصول إلى حلول مرضية وتقاربا بشكل كبير.

وبخصوص الاعتراضات الموجهة ضد تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة. دعا المشري المعترضين، إلى “تقديم شكواهم بشكل رسمي إلى مجلس الدولة للبت فيها”. داعيا إلى “زيادة التوافق بين مجلسي النواب والدولة”، مؤكدا رفضه “رفضا قاطعا فرض الرأي بالقوة”.