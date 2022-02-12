مجلس الدولة يؤجل جلسة مناقشة إجراءات مجلس النواب الأخيرة

أكد المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبدالناصر؛ تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم السبت دون توضيح الأسباب.

من جانبه أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج؛ بأن جلسة اليوم كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب بشأن تشيكل الحكومة الجديدة، واِعتماد التعديل الدستوري.

في المقابل، أكد عضو المجلس عادل كرموس؛ أن رئاسة المجلس ستعقد اليوم اِجتماعا مع رؤساء اللجان فقط، مشيرا إلى أن موعد الجلسة الجديد سيحدد في نهاية هذا الاجتماع.

يشار إلى أن مجلس النواب كان صوت بالأغلبية على التعديل الدستوري الـ12 بعد إقراره من قبل لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب ولجنة مجلس الدولة، وتكليف “فتحي باشاغا” برئاسة الحكومة الجديدة.