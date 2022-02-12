وزير الخارجية الجزائري: كنا ولا زلنا ضد أي تدخل عسكري في ليبيا

تطرق وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، للوضع الأمني في ليبيا بعد التدخل العسكري الأجنبي فيها سنة 2011، خلال كلمته اليوم السبت بندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة في الجزائر، بعنوان “التحديات الاستراتيجية في منطقة الساحل الإفريقي وإنعكاساتها على الاستقرار في المنطقة”.

وقال العمامرة إن الجزائر أدانت في وقت سابق التدخل العسكري في ليبيا ولا زالت ضد أي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن مواقف النيجر تتشابه مع الجزائر في كثير الملفات منها إدانة التدخل العسكري في ليبيا، وكذلك تهميش الدول الإفريقية في المحافل الدولية.