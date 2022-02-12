علاقات متشابكة وأخرى جديدة .. ماذا يحدث في ليبيا؟

تتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا مع بداية العام الجديد، فقد كان لفشل عقد الإنتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر، التأثير الأبرز على مسار الأحداث في البلاد، والآن ومع تسمية البرلمان الليبي لرئيس الوزراء فتحي باشاغا ليحل محل عبد الحميد الدبيبة الرافض للقرارات الجديدة برمتها، فإن البلاد على موعد مع سيناريوهات معقدة لن تفضي بإنهاء المرحلة الإنتقالية وتحقيق الإستقرار فيها.

ويدور الحديث في ليبيا حول مخطط محكم للمشير خليفة حفتر، بالتعاون مع البرلمان الليبي والعضو الجديد في تحالفهم، وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، لتشكيل حصار سياسي ولقطع الإمدادات تدريجيًا عن العاصمة طرابلس، وعن القوى المؤثرة فيها على الأرض.

فالنأخذ بالحسبان، أن المعسكرين الشرقي والغربي وكياناتهم السياسية الرئيسية من الجيش الوطني الليبي والبرلمان مرورًا بكتائب وقادة الجماعات المسلحة في مصراتة، ومجلس الدولة الإستشاري تحالفوا، فهذا يعني بأن الدبيبة والميليشيات الداعمة له في طرابلس في موقف لا يحسدون عليه، سيمنعهم من التصعيد وحتى التأثير على المشهد السياسي في البلاد مستقبلاً.

ويقول الباحث في الشأن الليبي جليل حرشاوي بأن الدبيبة كان يستعد لهذا النوع الدقيق من التحدي منذ أشهر، لذلك من المرجح جدا أن يتشبث بمقعده في رئاسة الوزراء لعدة أشهر أخرى، الأمر الذي كان يتوقعه ويُعد له البرلمان.

وتمسك الدبيبة سيدفع باشاغا كما هو مخطط له، لاتخاذ سرت مركزًا لحكومته الجديدة. وبالتالي ستنحدر أهمية طرابلس كمركز قوة تجتمع فيها المؤسسات السيادية، إلى مستوى مدن مثل بنغازي وطبرق ومصراتة وغيرها، الأمر الذي سيشكل عائقًا أمام الشخصيات السياسية والعسكرية التي تستغل العاصمة كمركز للضغط على المسار السياسي.

واختيار البرلمان لباشاغا راجع لـ “امتلاكه قوة عسكرية وسياسية وعلاقات دولية متشابكة تمكنه من فرض حكومته حتى، لو لم يسلم الدبيبة بذلك”، وفق المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي.

فكما هو معروف، يُعتبر باشاغا أحد الشخصيات الرئيسية في المجلس العسكري في مصراتة، وله شعبية عالية بين مقاتلي الجماعات المسلحة فيها، والذين يعتبرون الأقوى بين الجماعات المسلحة في الغرب الليبي.

وبالتالي فإن دعم اللاعبين المصراتيين المهمين لباشاغا بجانب دعم مجلس الدولة الإستشاري له، لن يترك الكثير أمام تركيا لتواصل دعمها للدبيبة، وبالتالي الإطاحة به وإيقاف الدعم عن ميليشياته في طرابلس.

وبذلك يقوم حفتر بسحب البساط تدريجيًا من تحت ميليشيات طرابلس والدبيبة وحكومته المنتهية الصلاحية، من الدعم العسكري التركي والمصراتي، والدعم القانوني والتشريعي للبرلمان الذي بدوره سوف يوقف صرف الميزانية العامة للدبيبة، ويجبر مؤسسات كالوطنية للنفط والبنك المركزي للانحياز لحليفه الجديد “باشاغا”، وبالتالي قطع الأموال عن الميليشيات في طرابلس، الأمر الذي سينتهي بتحقيق حفتر لما عجز عن تحقيقه عسكريًا في 2019.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قادة الجماعات المسلحة في طرابلس أصبحت على دراية بالمخطط الخبيث والمحكم الذي يحاك ضدهم، ومن هنا تنبع تخوفات المراقبين من احتمالية اندلاع نزاع مسلح، ستكون ميليشيات طرابلس وحلفائها من يطلق الشرارة الأولى فيه، لأن الخيارات أمامهم محدودة في ظل استطفاف معظم اللاعبين الأساسيين في البلاد بقيادة عدوهم اللدود ضدهم، وهو ما يحدث الآن حيث بدأت وسائل الإعلام التابعة لهم بالتحريض وحث الجميع للإعداد لـ”حرب فاصلة”.

ويُذكر أن باشاغا كان من المبادرين لعقد صلح مع المعسكر الشرقي، حيث سبق وأن زار بنغازي في ديسمبر 2021، عشية الانتخابات الرئاسية التي أجهضت قبل إجرائها في 24 من نفس الشهر.

والتقى باشاغا وقتها بخليفة حفتر وعدد من المرشحين لانتخابات الرئاسة المجهضة، ثم انتقل لمصر بعد أسابيع، حيث التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.