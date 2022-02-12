“الخارجية” تدعو الليبيين لمغادرة أوكرانيا

أوصت الخارجية الليبية المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها، إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

ودعت الخارجية في بيان، اليوم السبت المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، مشيرة لتخصيص رقم هاتفي للطوارئ بسفارة ليبيا بكييف.

جدير بالذكر أن دول عديدة طالبت رعاياها بمغادرة أوكرانيا، على خلفية تصاعد احتمالات نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد تأكيد الولايات المتحدة عن عزم روسيا شن هجوم على أوكرانيا بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الشتوية.

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