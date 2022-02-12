الخارجية الليبية تدعو رعاياها

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت وزارة الخارجية الليبية، رعاياها المقيمين في أوكرانيا، إلى مغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم.

ونشرت الخارجية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بيان مساء اليوم، إنّها “توصي جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً ، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة “.

ودعت الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن .