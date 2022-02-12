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الخارجية تطالب الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها حال تعرضهم لخطر

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوصت وزارة الخارجية المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها اذا ما كان هناك خطر على سلامتهم .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم:” توصي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم ، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً ، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة”.

وتابع البيان: ”تنبه الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، وتنوه الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم  السفارة الليبية بكييف ، لأي ظرف طارئ”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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