الخارجية تطالب الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها حال تعرضهم لخطر

أوصت وزارة الخارجية المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها اذا ما كان هناك خطر على سلامتهم .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم:” توصي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم ، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً ، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة”.

وتابع البيان: ”تنبه الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، وتنوه الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية بكييف ، لأي ظرف طارئ”.