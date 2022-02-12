الدبيبة في تغريدة: شكراً لأهالي رقدالين ولمنظمي ملتقى المصالحة

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “نشكر أهالي منطقة رقدالين والمنظمين لملتقى المصالحة الوطنية على حسن الاستقبال والتنظيم، سمعت صوتهم بوضوح، نعم للمصالحة نعم للانتخابات لا للتمديد “.

وكان الدبيبة قد شارك في تجمع المصالحة في رقدالين، اليوم، وقال، إن الحل في الانتخابات ورد المظالم ولا للتمديد، وقد باشرت التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتنفيذ خطة الانتخابات في شهر يونيو وما تحتاجه من إجراءات قانونية وتنظيمية.

أضاف الدبيبة، أن: خطة إجراء الانتخابات تسمى “خطة عودة الأمانة للشعب” وسنعلن عن تفاصيلها في 17 فبراير المقبل، و أدعو جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في 17 فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، متابعا الشعب هو من سيقول كلمته ولا يمكن التمديد للأجسام الحالية، و ما يحدث تحت قبة البرلمان هو عبث يشوبه التزوير والتدليس، كما أن مجلس النواب مسؤول عن كل هذه الدماء والحروب والفوضى.

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة: “لا وجود لدولة ليبيا دون مصالحة بين الليبيين والمشايخ والأعيان نواة أساسية في هذه المصالحة، ونحيي جهود المجلس الرئاسي في قضية المصالحة الوطنية، فلقد استحوذت على ليبيا خلال السنوات الماضية طبقة سياسية تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال، وق اختلفت الحروب في ليبيا ولكن المسؤولون عنها نفس الوجوه والأسماء.