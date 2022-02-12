«الخارجية» توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا حال «الخطر على سلامتهم»

أوصت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها عبر الرحلات التجارية المتوفرة؛ إذا كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة للوضع الذي تعيشه المنطقة حاليًا.

ونبهت الوزارة في بيان، المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى ضرورة تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

-حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا

-بوتين: روسيا ستبذل كل الجهود للتوصل إلى تسويات مع الغرب في ملف أوكرانيا

-مسؤول أميركي: لا «تغيير أساسيا» في الموقف بشأن أوكرانيا بعد مكالمة بايدن وبوتين

وقالت إن بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية «00380442386070»، إضافة إلى أرقام تواصل «لجنة الطوارئ» التالية «00 380 (66) 185 92 08، و+218 92-5262369، و+380 68 894 8023»، وكذلك عبر إيميل السفارة «[email protected]»، وصفحة السفارة على «فيسبوك» «https://m.facebook.com/LibyanEmbassyUkraine?ref=bookmarks»، والموقع الإلكتروني «https://embua.foreign.gov.ly/».

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن «من المهم للغاية التحلي بالهدوء» وعدم الاستسلام للهلع في وجه التهديد بحصول غزو روسي، وقالت في بيان: «في هذه المرحلة من المهم للغاية التحلي بالهدوء وتعزيز البلاد داخليًا وتجنب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر».

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن موسكو ستبذل ما بوسعها «للتوصل إلى تسويات» في الأزمة مع الغرب بشأن أوكرانيا.