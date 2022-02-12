السائح: لا داعي لإجراء اختبار PCR كشرط للعودة للدراسة

دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، مديري المدارس والمعلمين والمعلمات، بعدم السماح لأي طالب لديه أعراض البرد من كحة وزكام ورشح وارتفاع درجة الحرارة، بالدراسة في الفصول ودعوتهم للبقاء في منازلهم مدة أسبوع.

وشدد السائح في إدراج له عبر منصته الإعلامية، على عدم إجراء مسحات عشوائية من الطلبة لأنها بلا جدوى، مشيراً إلى أن المركز عمم على معامل الاختبار أن لا تجرى اختبارات PCR للطلبة إلا في حالة وجود أعراض أو حالات اشتباه، وعلى المخالطين من الطلبة أن يتم حجرهم في بيوتهم وعودتهم فور انتهاء فترة الحجر، لافتاً أنه لاداعي للاختبار كشرط للعودة للدراسة.

وأضاف السائح أن هذه الخطوة تهدف لتقنين عملية إجراء الاختبارات في الوضع الطبيعي، أسوة ببقية الدول، مؤكداً أن عملية التقنين لا تعني الاستغناء عن إجراء الفحوصات.

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