الغرياني : محاولة وضع حكومة جديدة سيطيل من أمد الأزمة

اجتمع المفتي المعزول الصادق الغرياني مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لمناقشة القضايا والأحداث السياسية الجارية على الساحة الليبية.

وبين الغرياني خلال اللقاء أن الأشخاص الذين يترأسون الحكومات ليسو محل النظر والتقييم الآن، وإنما المطلوب هو إجراء انتخابات برلمانية في أسرع ووقت، مضيفا أن محاولة وضع حكومة جديدة سيطيل من أمد الأزمة، في حين أن الحكومة الحالية أبدت استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية خلال الشهور القادمة.

من جانبه قال المشري إن مجلسه يسعى لتحقيق المصالحة الوطنية التي يطمح إليها كل الليبيين قدر الإمكان، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا