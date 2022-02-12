البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة

أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، خالد البيباص، عدم انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة، نافيًا ما صرح به رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالخصوص.

والخميس الماضي، قال عقيلة خلال جلسة لمجلس النواب: «أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب»، ثم أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، اختيار البرلمان بالإجماع فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

-بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع

-عقيلة: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة

وقال البيباض في فيديو بثه عبر «فيسبوك»، إنه تقدم بالأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في الخامس من فبراير الجاري، لافتًا إلى قبول ملفه، مضيفًا أنه فوجئ بإعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، انسحابه من المنافسة، وأكد أنه «لم يصرح بذلك شفهيًّا أو كتابيًّا».

وبخصوص التزكيات من المجلس الأعلى للدولة، قال البيباص إن مجلس النواب صوَّت في جلسة رسمية برفض مشاركة «الأعلى للدولة» في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

وقدم البيباص شكره وعرفانه لأهالي طبرق على حسن الاستقبال والضيافة، نافيًا ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجازه.