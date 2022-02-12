الخارجية توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أوصت وزارة الخارجية الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حاليا، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

يأتي ذلك على خلفية التوتر وسط تصريحات أمريكية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا.

ودعت الوزارة، في بيان، المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وقالت الوزارة، إن بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية بكييف، لأي ظرف طارئ.

ومع قيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية فإنها تنفي التخطيط لغزوها.