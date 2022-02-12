الجزائر تجدد رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا

جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، موقف بلاده الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا.

جاء ذلك في ندوة نظّمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بعنوان “التحديات الاستراتيجية في منطقة الساحل الأفريقي وانعكاساتها على الاستقرار في المنطقة”، اليوم السبت، بحضور الرئيس السابق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.

وأضاف لعمامرة أن مواقف النيجر تتشابه مع الجزائر في كثير الملفات، منها إدانة التدخل العسكري في ليبيا، وكذلك تهميش الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الجزائر أدانت في وقت سابق التدخل العسكري في ليبيا ومازالت ضد أي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار، وفق ما نقلته صحيفة الشعب الجزائرية.

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