الديباني: تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري جاء بطريقة قانونية

قال الباحث القانوني عبد الله الديباني إن تصويت البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري جاء بطريقة صحيحة وقانونية؛ وذلك بناء على اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب.

الديباني أوضح في تصريحات صحفية أن التصويت تم بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة، وأن اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب تنص على التصويت بالأيدي.

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