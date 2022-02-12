حزب التغيير: تشكيل البرلمان لحكومة موازية خطوة لتعطيل الانتخابات

أصدر حزب التغيير بيانه الأول لسنة 2022 بشأن التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وقال الحزب الذى يترأسه جمعه القماطي في البيان:” يُتابع حزب التغيير بقلق، التطورات السياسية في ليبيا، والتغييرات الأخيرة التي نخشى أن تؤثر على الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد مؤخرا، ونُحمّل مجلسيْ النواب والأعلى للدولة مسؤولية أي تداعيات لخطواتهم التي لا تعكس رغبة الليبيّين”.

وتابع الحزب:” إن ما فعله مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة موازية للحكومة التي انبثقت عن منتدى الحوار السياسي، هي خطوة تعطل الانتخابات وتُمدّد المراحل الانتقالية وتُصادر حق الليبيين في التغيير السياسي، بل وتسبب في تعميق الانقسام السياسي، وتعقد العملية السياسية برمّتها”.

واستطرد الحزب:” ندعو مجلس النواب إلى التركيز على تذليل معوّقات الانتخابات، وتحديد موعد جديد لها وفق أسس دستورية سليمة في وقت وجيز لا يتجاوز نهاية شهر يونيو القادم، وأن تُجرى الانتخابات البرلمانية بمشاركة الأحزاب السياسية، وبعدها انتخابات رئاسية وفق دستور دائم للبلاد”.