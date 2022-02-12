“الليبية للإغاثة” تُوزّع مساعدات على مهاجرين بمركز الجبل الأخضر

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مساعدات إنسانية على المحتجزين بمركز الهجرة غير القانونية بالجبل الأخضر.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن فريق العمليات التابع لفرع المنطقة الشرقية وزّع احتياجات ومستلزمات إيوائية على المحتجزين، تمثلت في فراشات وأغطية وقفازات ومستلزمات النظافة الشخصية، مشيرة إلى استهداف عدد ثمانية أفراد من المهاجرين من عدة جنسيات.

وأضافت المنظمة أن هذه المساعدات تأتي في إطار تقديم الدعم والعون للفئات الأشد ضعفاً، بالشراكة مع المفوضية الأممية للاجئين.

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