البشير : يجب رفع حظر التسليح عن الجيش لمواجهة التنظيمات المسلحة

أوضح المحلل العسكري طه البشير أن الفوضى السياسية في البلاد، وغياب الأمن وحظر التسليح كلها عوامل جعلت من الأرض الليبية تربة خصبة لكل الأعمال غير المشروعة، هذا ولفت البشير بشكل خاص إلى الصحراء الليبية التي قال إنها تعج بالإرهابيين والخلايا النائمة، والجميع على يقين أن ليبيا مليئة بالإرهابيين من كافة الدول المجاورة؛ حيث تستغل هذه الفوضى لضرب استقرار دول الساحل وشمال أفريقيا.

كما طالب بسرعة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي والقوات الأمنية المفروض بقرار من الأمم المتحدة منذ 2011 حتى يتمكن من مواجهة هذه التنظيمات المسلحة تسليحا كبيرا، إضافة لإجراء مسح كامل للصحراء الليبية والمناطق النائية لحصر وجود الإرهابيين ومعسكرات المرتزقة غير المعلومة.

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