المشري يكذب تصريحات الدبيبة بشأن أحقية المجلس الرئاسي بتغيير الحكومة

العنوان-طرابلس

أعرب، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حول أن المجلس الرئاسي هو المخول لتغيير الحكومة.

وقال المشري، في كلمة مسجلة، “إننا تصريحات الدبيبة التي قال فيها إن المجلس الرئاسي هو المعني بتغيير الحكومة”.

وأكد المشري، أن “المجلس الرئاسي يمارس مهامه بشكل منفصل عن الحكومة وأنه لا يوجد أي سند قانوني يؤكد ذلك”.

وأضاف، “أن التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري يقول يفصل ما بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي”.

واستهجن المشري، ما وصفه بـ “الحملة الممنهجة المدعومة من حكومة الدبيبة بشكل أو بآخر ضد مجلسي الدولة والنواب”.

وقال، “إن مجلس النواب هو من أعطى الثقة لحكومة الدبيبة التي تدعو مجلس الدولة إلى عدم الاقتراب مع مجلس النواب، فكيف يطلب منّا عدم الاقتراب من مجلس النواب”.

وأضاف، “نرفض بشكل قاطع أي نوع من فرض الرأي ولن نقبل أن يكون هناك رئيس حكومة عليه مطاعن قانونية أو مطاعن في طريقة الاختيار وإننا لم نتخذ موقف نهائي في هذا الموضوع وسننظر في أي شكاوى أو طعون بالتواصل مع مجلس النواب”.

وأكد المشري، إن “مجلس الدولة لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس حكومة جديد”.