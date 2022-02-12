“المهندز”.. طفل ليبي يتصدر مواقع التواصل بعفويته وخفة دمه

بملايين المشاهدة باتت فيديوهات الطفل “المهندز” على مواقع التواصل الاجتماعي تحتل الصدارة بين رواد السوشال ميديا في ليبيا

المهندز هو اسم الشهرة لطفل من مدينة رأس لانوف، ترصد كاميرا أحد أقاربه ردود فعله العفوية في مشاهد من حياته اليومية التي يظهر عليها الطابع البدوي، حيث يظهر في أحد الفيديوهات وهو يطارد أغنامه، وينقل حملانها، مظهراً قلقاً لا يخلو من الطرافة بسبب نقص الأعلاف والشعير.

الطفل الذي بات حديث الجميع بعفويته هو جزء من عائلة عكفت على إنتاج فيديوهات من بادية رأس لانوف وإجدابيا، تُروج عبر صفحة “الشايب الطيب” على الفيس بوك، وتحوي مضموناً بدوياً تظهر فيه فعاليات وملتقيات العائلة التي يميزها العفوية والتلقائية، بما تحملها من خصال البداوة من ترحيب بالضيف وتغنّي بالموروث الشعبي وتمسّك بالأصالة.

ويُعد “المهندز” نجم العائلة بلا منازع بمُحياه الباسم وعفويته، رغم أنه لم يتجاوز الـ12 ربيعاً إلا أنه زرع الابتسامة لدى كل من شاهد مقاطعه، التي حصدت ملايين المشاهدات داخل وخارج البلاد.

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