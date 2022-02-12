السائح لمدراء المدارس: لا داعي لتحليل كورونا إلا في حال وجود أعراض

وجه مدير عام المركز الوطني دكتور حيدر السايح ، رسالة لليبيين بشأن الاختبار السريع Rapid Antigen Test، مؤكدا أن الاختبار شهد تطورا كبيرا في السنة الاخيرة وبهذا كان وجب علينا ان يتم الاعتماد عليه في التشخيص لما له من دقة وسهولة في الاستخدام.

وتابع السائح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، هذا لا يعني أن نستغنى على اختبار البي سي ار PCR وإنما الآن حان الوقت ليتم تقنين هذه العملية وان تأخد الوضع الطبيعي كباقي الدول.

واستطرد، غدا سيكون عودة الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى ولقد عممنا على معامل الاختبار بأن لا تجرى اختبارات PCR للطلبة إلا في حالة وجود أعراض أو حالات الاشتباه، وعلى المخالطين من الطلبة أن يتم حجرهم في بيوتهم وعودتهم فور انتهاء فترة الحجر ولا داعي لاختبار كشرط للعودة للدراسة.

وأردف السائح، رسالة لمدراء المدارس والمعلمين والمعلمات، لا تسمح بوجود أي طالب له أعراض طالب لديه اعراض البرد، كحة، زكام، رشح، ارتفاع في درجة الحرارة في فصلك، أطلب منه فورا أن يبقى في البيت لفترة الحجر وهي إسبوع، لا تطلبوا إجراء مسحات من الطلبة كمسحات عشوائية فهي بلا جدوى، او مسحة للتأكد، فحتى لو جاب عشرة مسحات سالبة ولديه أعراض برد فلا تدعه في الفصل وأطلب منه البقاء في المنزل، أرجوا أن يتم الأخذ بهذه النصائح فهي مهمة جدا.