البيباص مكذبا عقيلة: لم انسحب من المنافسة على منصب رئاسة الحكومة

نفى المرشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص ، في بيان مصور انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة خلافا لما صرح به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أما بخصوص التزكيات من مجلس الدولة فإن مجلس النواب صوت برفض مشاركة الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة.

وقال البيباص في البيان:”إلى ابناء وطني العزيز أتقدم اليكم أنا المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بالتالي، إنه بتاريخ 5 فبراير 2022 تقدمت بالمستندات المطلوبة لمجلس النواب للترشح، وقد أعلن رئيس المجلس قبول ملفي وملف السيد فتحي باشاغا لاستيفائهما الشروط المطلوبة، وحُدد الخميس للتصويت على رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال متابعتي لمجريات الجلسة، وفوجئت بكلمة السيد رئيس البرلمان بأني انسحبت من المنافسة وهذا الكلام غير صحيح ولم أصرح بهذا شفهيا أو كتابيا”.

وتابع:” أما فيما يخص التزكيات من المجلس الأعلى للدولة فأنه تم التصويت من قبل مجلس النواب على رفض تصويت المجلس الأعلى على اختيار رئيس الحكومة، كما أنفي خبر احتجازي أو وضعي فى الإقامة الجبرية”.