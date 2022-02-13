دومة: الغموض في آلية توافق “النواب والدولة” سيطيل أمد الأزمة

أعرب عضو مجلس النواب مصباح دومة عن تخوفه من استمرار أزمة عدم التوافق بين بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “المعضلة ليست في توافق المجلسين فهذا أمر محسوم، الغموض في آلية التوافق وهذا ما سيطيل أمد الأزمة”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أشاد بتواصل مجلسه مع مجلس النواب، وقال إنه إيجابي لغرض إحداث حالة توافق حول مسودة الدستور.

وكشف المشري في كلمة اليوم السبت إنه التقى رئيس مجلس النواب في اجتماعات غير معلنة، وسيتكرر ذلك مستقبلا، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان بمجلس الدولة ذهبوا إلى ‎طبرق واتفقوا مع البرلمان على صيغة لتعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف القيادي الإخواني: “خلافنا مع مجلس النواب كان حول المادة الخامسة من التعديل الدستوري، والتعديــل الدستــوري 12 سيــعـرض في جلسة مجلس الدولة خلال هذا الأسبوع”.

وتابع المشري: “هناك إجماع من الليبيين على ضرورة إنهاء الأجسام المتصدرة للمشهد وخاصة التشريعية، ونتفق جميعا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.