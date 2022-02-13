الحويج: ليبيا تعمل على توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة – الأمين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ” محمدي الني ” لمناقشة خطة المجلس لدعم إعادة إعمار ليبيا .

ودعا ” الحويج ” – خلال اللقاء الذي عقد في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا بالمجلس وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بدولة ليبيا – إلى توجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.

كما حث وزير الاقتصاد والتجارة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ووضع استراتيجية عمل مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية.

وأكد ” الحويج ” خلال اللقاء على أن ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة.