النعاس لأعضاء المجلس الاستشاري: إما أن تحاسبوا المشري أو تتقدموا باستقالتكم

طالبت فيروز النعاس، أمين عام “حزب الجبهة الديمقراطية”، أعضاء المجلس الاستشاري بمحاسبة خالد المشري رئيس المجلس على تصريحاته الأخيرة أو تقديم استقالتهم.

وقالت النعاس في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” السادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة هل سنرى منكم موقف ضد ما صرح به المشري أم أنكم جميعًا موافقين على ما صرح به؟ أمامكم خياران لا ثالث لهما إما أن تطالبوا بعقد جلسة علنية لمحاسبته وإيقافه عند حده أو تقدموا استقالتكم وتتركوا له المجلس لينعم به وحده، غير ذلك أنتم معه وراضون بما يقرر”.

وقد ألقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بكلمة، أمس السبت، أشاد خلالها بتواصل مجلسه مع مجلس النواب، وقال إنه إيجابي لغرض إحداث حالة توافق حول مسودة الدستور.

وكشف المشري في كلمته إنه التقى رئيس مجلس النواب في اجتماعات غير معلنة، وسيتكرر ذلك مستقبلا، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان بمجلس الدولة ذهبوا إلى ‎طبرق واتفقوا مع البرلمان على صيغة لتعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف القيادي الإخواني: “خلافنا مع مجلس النواب كان حول المادة الخامسة من التعديل الدستوري، والتعديــل الدستــوري 12 سيــعـرض في جلسة مجلس الدولة خلال هذا الأسبوع”.

وتابع المشري: “هناك إجماع من الليبيين على ضرورة إنهاء الأجسام المتصدرة للمشهد وخاصة التشريعية، ونتفق جميعا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن3 مرشحين نقدموا إلى مجلس الدولة لرئاسة الحكومة وتحصل فتحي باشاغا على 52 تزكية وخالد البيباص على 26 تزكية والأخير على 5 تزكيات، مؤكدا: لن نسمح بأي نوع من العنف.

وأبدى المشري استغرابه تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن حق المجلس الرئاسي وحده في تغيير الحكومة، وقال: لا يوجد أي سند قانوني يعطي المجلس الرئاسي الحق في ذلك.

وعبّر المشري عن استهجانه الحملة المدعومة من الحكومة ضد مجلسي النواب والدولة، مردفا: لسنا مع أو ضد أي مرشح ولن نقبل بتولي الحكومة أي شخص عليه طعون، ولم نتخذ موقفا نهائيا بتولي باشاغا رئاسة الحكومة.